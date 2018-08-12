  • الأحد 12

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف صحية شاغرة بمركز ” طفلي ” في الرياض

وظائف صحية شاغرة بمركز ” طفلي ” في الرياض

وظائف صحية شاغرة بمركز ” طفلي ” في الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مركز ” طفلي ” للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة ” فئة التوحد والتأخر العقلي ومتلازمة داون ” ، عدة وظائف صحية شاغرة للنساء، من أجل العمل بمقر المركز الواقع بحي البديعة ” شارع النخيل ” ، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائية نطق وتخاطب/ أو تربية خاصة: إعاقة سمعية.
– أخصائية تمريض.
– أخصائية علاج وظيفي/ أو علاج طبيعي.

وبيّن مركز ” طفلي ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبات في العمل بتلك الوظائف، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

 


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 30 دقيقة

أرض المعارض ” إقامة معرض للتوظيف ” .

[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 19 دقيقة

وزارة عمل ” فاسدة ” لاتستطيع أن تفكر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *