وظائف صحية شاغرة بمركز ” طفلي ” في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مركز ” طفلي ” للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة ” فئة التوحد والتأخر العقلي ومتلازمة داون ” ، عدة وظائف صحية شاغرة للنساء، من أجل العمل بمقر المركز الواقع بحي البديعة ” شارع النخيل ” ، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائية نطق وتخاطب/ أو تربية خاصة: إعاقة سمعية.

– أخصائية تمريض.

– أخصائية علاج وظيفي/ أو علاج طبيعي.

وبيّن مركز ” طفلي ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبات في العمل بتلك الوظائف، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]