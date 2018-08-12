وظائف صحية شاغرة بمركز ” طفلي ” في الرياض
يوفر مركز ” طفلي ” للرعاية النهارية لذوي الاحتياجات الخاصة ” فئة التوحد والتأخر العقلي ومتلازمة داون ” ، عدة وظائف صحية شاغرة للنساء، من أجل العمل بمقر المركز الواقع بحي البديعة ” شارع النخيل ” ، في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– أخصائية نطق وتخاطب/ أو تربية خاصة: إعاقة سمعية.
– أخصائية تمريض.
– أخصائية علاج وظيفي/ أو علاج طبيعي.
وبيّن مركز ” طفلي ” ، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبات في العمل بتلك الوظائف، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية لهن، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 30 دقيقة
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الأخطبوط[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 19 دقيقة
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