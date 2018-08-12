نانسي عجرم لميريام فارس: ما كان بدي صدق الخبر

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة نانسي عجرم على انتشار العديد من الأخبار حول إصابة الفنانة ميريام فارس بمرض خطير ، وهو ما أكدت ميريام بأنها مريضة ولكن ليس بالسرطان كما أدعى البعض .

حيث تمنت نانسي لميريام صحّة سليمة، بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة : ” ميريام، لما سمعت الخبر من الناس زعلت كتير وما كان بدي صدق وقلت انشالله تكون كذبة، انت فنانة حلوة وصبية وكلك حياة والحياة بتلبقلك، سلامة قلبك وانشالله بتتعافي بسرعة وبترجعي اقوى من قبل ” .