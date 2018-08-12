إختتام تدريب 1600 معلم ومعلمة بجامعة طيبة بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

اختتمت كلية التربية بجامعة طيبة مؤخراً الدورات التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات بالمدينة المنورة، التي استمرت لمدة شهر وشارك فيها أكثر من ١٦٠٠ معلم ومعلمة، وذلك ضمن مشروع التطوير التعليمي لوزارة التعليم.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن الجامعة وفرت جميع السبل والإمكانات المتاحة لخدمة المتدربين , مبيناً أن الجامعة حريصه على دعم البرامج التطويرية والتدريبية التي تصب في خدمة الطلاب والأساتذة؛ للارتقاء بالتعليم في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

من جانبه بين عميد كلية التربية الدكتور علي بن ناصر آل مقبل أن مثل هذه البرامج تسهم في تبادل الخبرات وإثراء التجارب بين المعلمين ، لا سيما وأن التغيرات السريعة والمتلاحقة في المعرفة والعلم تفرض عليهم مراجعة وتحديث وتطوير وتكييف برامجهم ومواءمتها بما يضمن ديمومة التميز ومواكبة التحديات، وجودة المخرجات.