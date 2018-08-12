قتلى وجرحى إثر انفجار مستوع ذخيرة بريف إدلب

دمشق(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى وجرحى اليوم الأحد، جراء انفجار مستودع ذخيرة بمنطقة في الشمال السوري على الحدود التركية.

وقال المرصد في بيان صحفي، إن دوي انفجار عنيف هز منطقة سرمدا الواقعة في القطاع الشمالي من ريف إدلب ناجم عن مستودع ذخيرة، وذلك في أسفل مبنى سكني في منطقة ساحة باب الهوى داخل البلدة.

وأشار المرصد إلى أن الأمر تسبب بانهيار مبنى سكني على ساكنيه، مما تسبب بوقوع عدد كبير من الجرحى والقتلى والمفقودين، بينهم عدد من المهجرين من وسط سوريا الذين وصلوا مؤخرًا إلى محافظة إدلب.