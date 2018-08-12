إضافة استهلاك الماء والكهرباء إلى مشغل المقاصف المدرسية

سالم المطيري(صدى):

أعلنت الإدارة العامة لتنظيم التعليم بمنطقة القصيم، إضافة استهلاك الماء والكهرباء بما يعادل 1.5 ريال لكل طالب وطالبة على مشغل المقاصف المدرسية.

وأوضحت الإدارة في تعميم لها بجميع مدارسها الحكومية، أنه سيتم إيداع هذه المبالغ بعملية إيداع مستقلة عن عملية إيداع نسبة 10% التي تتحملها المدرسة من الأجار.

وأوضحت خلال التعميم أن جميع عمليات السداد المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والـ10% الخاصة بصندوق الإدارة التعليمي سيتم رفعها في بيان خاص للجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة.

كما أشارت الإدارة إلى أن هذا القرار جاء إيمانًا باهمية الارتقاء بعمل المقاصف المدرسية والرفع من مستواها لتحقيق الأمن الغذائي واستعدادًا لبداية متميزة لعام دراسي حافل بالنجاح.

وناشدت جميع قائدي وقائدات المدارس الالتزام بالتعليمات والعمل على تفعيل نظام المقاصف المدرسية في نظام نور واستيفاء جميع البيانات المطلوبة والتي تم التأكيد عليها نهاية العام الماضي حيث إنها إلزامية اعتبارًا من هذا العام 1439/1440.