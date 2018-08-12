بالفيديو.. حلا شيحة تكشف علاقتها بابنة خيرت الشاطر

أماني الغامدي(صدى):

رفعت الفنانة المصرية حلا شيحة الستار عن علاقتها بخديجة خيرت الشاطر، وذلك بعد خلعها للنقاب والحجاب وعودتها للتمثيل مرة خرى.

وأكدت حلا شيحة في مداخلة هاتفية ببرنامج ” العاشرة مساءً ” على فضائية ” دريم ” ، على عدم وجود علاقة شخصية بينها وبين خديجة خيرت الشاطر، قائله ” لم تربطني صداقات حميمة مع أحد، وعلاقتي بها سطحية جدًا ” .

وأوضحت حلا شيحة أنها تعرفت عليها من خلال المدرسة التي يلتحق بها أبناؤها لمدة سنة واحدة فقط، لافته إلى أن سبب طلب خديجة عودتها للحجاب قد يكون من ناحية التعاطف فقط.

وأَضافت ” ممكن تكون متعاطفة معايا أو شيفاني في مكان تاني، بس من حق كل واحد يختار ما يشاء بحرية شخصية ربنا هو اللي هيحاسب كل واحد عن اختياراته، وربنا جميل وينظر إلى الناس برحمه ” .

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