” التجارة ” تؤكد: رفض تداول العملات المعدنية مخالفة

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار مع استفسار مواطن حول رفض أصحاب المحال لتداول العملات المعدنية.

وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أن عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالفة للأنظمة، ويجب رفع بلاغ بالمخالفة عبر التطبيق مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة :هنا .

وكان أحد العملاء وجه استفسارًا للوزارة، قائلًا ” أسال عن العملة المعدنية مثل ٥ هللات أو ١٠ هللات هل من حق صاحب محل أن يرفض أخذها من زبون، بس إنه يعطيه ولا يأخذ من هاذي العمله؟ “.