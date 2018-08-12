” سدكو كابيتال ” يستحوذ على عقاريين مقابل 94 مليون ريال بالدمام

نايف السالم(صدى):

استحوذ صندوق سدكو كابيتال ريت على أصلين عقاريين بمدينة الدمام مقابل مبلغ إجمالي قدره نحو 94.25 مليون ريال.

وأوضحت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية تفاصيل العقارات المستحوذ عليها، بصفتها مديرًا للصندوق، لافته إلى أن إحداهما يقع في بندة بحي الريان بينما يقع الثاني في الحكير تايم في مدينة الدمام، حيث يبلغ مجمل الإيجار من قيمة الاستحواذ للعقار الأول 8.1%، والعقار الثاني 6.6%.

وأكدت الشركة أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقتين إيجابيًّا بشكل عام، لافته إلى أن عملية الاستحواذ تعتبر استمرارًا لاستراتيجية صندوق سدكو كابيتال ريت والتي تهدف إلى توفير دخل جارٍ قابلٍ للنمو من خلال استراتيجية تستثمر في أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل تضيف قيمة إيجابية إلى محفظة عقارات الصندوق.

كما أشارت إلى أنه تم البدء في توظيف التمويل لتحقيق الرفع المالي على عوائد المستثمرين، كما أن هذا العقار يساهم في رفع كفاءة الاستقرار التأجيري للمحفظة من خلال زيادة نسبة العقارات أحادية المستأجرين بمشغلين مؤسساتيين مرموقين بالإضافة إلى توسيع التنوع الجغرافي في منطقة الدمام.