” سدكو كابيتال ” يستحوذ على عقاريين مقابل 94 مليون ريال بالدمام
استحوذ صندوق سدكو كابيتال ريت على أصلين عقاريين بمدينة الدمام مقابل مبلغ إجمالي قدره نحو 94.25 مليون ريال.
وأوضحت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية تفاصيل العقارات المستحوذ عليها، بصفتها مديرًا للصندوق، لافته إلى أن إحداهما يقع في بندة بحي الريان بينما يقع الثاني في الحكير تايم في مدينة الدمام، حيث يبلغ مجمل الإيجار من قيمة الاستحواذ للعقار الأول 8.1%، والعقار الثاني 6.6%.
وأكدت الشركة أنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي للصفقتين إيجابيًّا بشكل عام، لافته إلى أن عملية الاستحواذ تعتبر استمرارًا لاستراتيجية صندوق سدكو كابيتال ريت والتي تهدف إلى توفير دخل جارٍ قابلٍ للنمو من خلال استراتيجية تستثمر في أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل تضيف قيمة إيجابية إلى محفظة عقارات الصندوق.
كما أشارت إلى أنه تم البدء في توظيف التمويل لتحقيق الرفع المالي على عوائد المستثمرين، كما أن هذا العقار يساهم في رفع كفاءة الاستقرار التأجيري للمحفظة من خلال زيادة نسبة العقارات أحادية المستأجرين بمشغلين مؤسساتيين مرموقين بالإضافة إلى توسيع التنوع الجغرافي في منطقة الدمام.
طلال[ عدد التعليقات: 2703 ] نشر منذ 1 ساعة
يازين حكيكم قبل لاتتبيعون اسهمكم علينا وبس ترتفع تبيعون تقلبون علينا مثل الثعابين والعقارب وتطلع لكم مايون كذبة وتنهار الشركة ولاحسيب ولارقيب عليكم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 1 ساعة
بالله دا ربح
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1473 ] نشر منذ 35 دقيقة
والله حتى هنا صار نصب عيني عينك مو بس تداولات برا
اكتتبت فيها وقالوا ان الارباح تتوزع بنصف سنوي
وجلست 7 اشهر او تقريبا 8 ولا نزل لي ولا ربح ولا شيء بل بالعكس دخلت وسجلت بموقع تداول الراجحي واخرتها الاقي الخساره طالعتلي بوجهي
الزبده اني بعتها بخساره اكتتبت ب500 بعتها ب 370
الله يعوضنا خير وتوبه ان شاءالله من اي تداولات سواء محليه او خارجيه
توبه واخر مره اتداول بشيء ايش ماكان والله يعوضني خير