مازدا تعترف بأنها لم تغش في الانبعاثات ولكنها ارتكبت أخطاء

واشنطن(صدى):

ذكرت تقارير مؤخراً ان شركة مازدا من بين الشركات المتهمة بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات واستهلاك الوقود في سياراتها وقد تم عمل الاختبارات المشبوهة على موديلات محددة مختارة من قبل الشركة خلال عملية اختبار للجودة والشركة اليابانية جاهزة الآن لتعلن حقيقة الامر.

وقد اعترفت مازدا في تقرير لوزارة النقل اليابانية حول نتائج التحقيقات للاختبارات التي جرت على موديلات محددة فيما يتعلق باستهلاك الوقود والانبعاثات عبر اختبارات باسم JC08 و WLTC2 خلال عمليات الفحص النهائية لبعض السيارات حيث وجدت الشركة أنه لا يوجد أي بيانات مضللة أو محاولات للتلاعب.

ولكن الشركة مع ذلك رصدت بعض الأخطاء المتعلقة بسرعة السيارة وتم رصد تلك الأخطاء في عدد 72 سيارة من مجموع 1472 سيارة . كما اكتشفت بعد تحقيق معمق سببين لهذه المشكلة أحدهما عدم عمل برمجة صحيحة للنظام ليقوم بتحليل النتائج بشكل أوتوماتيكي كما أن اجراءات الاختبار نفسها لم تكن صحيحة .

وقد أعادت مازدا اختبار كل السيارات والبيانات والنتائج وأكدت عدم وجود تأثير على نتائج استهلاك الوقود والانبعاثات وأكدت أن هذا الأمر لم يؤثر على اختبار سياراتهاا في اختبارات الانبعاثات الأوروبية الجديدة WLTC.