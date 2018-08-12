جامعة الحدود الشمالية تعلن استعدادها لقبول مبتعثي كندا

عرعر(صدى):

أعلنت جامعة الحدود الشمالية استعدادها لقبول مبتعثي كندا مع استثنائهم من شروط القبول وكلٌ حسب تخصصه المبتعث له مع معادلة المقررات المتشابهة.

جاء ذلك بتوجيه من معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور سعيد بن عمر آل عمر، تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل الطلبة السعوديون الدارسون في كندا إلى جامعات أخرى لإكمال دراستهم , حيث تمت إحالة أوراق أول طالب قدم أوراقه إلى عمادة القبول والتسجيل بالجامعة .

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مفضي الشراري، أن معالي مدير الجامعة وجه بمساعدة منسوبي الجامعة المبتعثين إلى كندا للدراسات العليا وتسهيل إجراءات تحويلهم لإكمال بعثاتهم الدراسية في جامعات أخرى، مبيناً أهمية تعزيز مكانة التعليم العالي السعودي المؤهل والمتميز إقليمياً وعالمياً، لتسهيل مهمة أبنائنا وبناتنا الطلبة في تحقيق طموحهم في التحصيل الأكاديمي بالمرحلة الجامعية، بالاعتماد على قدرات المملكة وكفاءاتها الأكاديمية التي تتميز بها جامعاتنا الوطنية.