بالفيديو.. مي العيدان تشن هجوما جديدا على مريم حسين وشمس الكويتية
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شنت به هجوماً عنيفاً على كل من الفنانة المغربية مريم حسين والفنانة شمس الكويتية.
فإنتقدت غناء حسين لأغنية ” اطلع فيي ” للفنانة اللبنانية كارول سماحة في أحد الأعراس حيث وصفت صوتها بالنشاز، متعجبة من جرأتها وإقدامها على الغناء لصوت مثل كارول سماحة دون خوف.
وأضافت مي : ” أنت تخطيتي مرحلة الغرور والتكبر.. ارحمونا وحسوا فينا.. هذا في إساءة للمستمع والجمهور.. هذا أبشع أنواع التعذيب ” .
أما عن شمس فإنتقدتها لغنائها للفنان السوري صباح فخري قائلةً : ” بتقول إنها دارسة أوبرا.. أوبرا مين يختي.. لو دارسة أوبرا يبقي لازم نحرقها من أول وجديد عشان ننقذ المستمع ” .
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاعلام بجهة وهي بجهة ماتدري وين الله حاطها