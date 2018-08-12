  • الأحد 12

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. مي العيدان تشن هجوما جديدا على مريم حسين وشمس الكويتية

بالفيديو.. مي العيدان تشن هجوما جديدا على مريم حسين وشمس الكويتية

بالفيديو.. مي العيدان تشن هجوما جديدا على مريم حسين وشمس الكويتية
أماني الغامدي(صدى):

نشرت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شنت به هجوماً عنيفاً على كل من الفنانة المغربية ​مريم حسين​ والفنانة ​شمس الكويتية​.

فإنتقدت غناء حسين لأغنية ” اطلع فيي ” للفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ في أحد الأعراس حيث وصفت صوتها بالنشاز، متعجبة من جرأتها وإقدامها على الغناء لصوت مثل كارول سماحة دون خوف.

وأضافت مي : ” أنت تخطيتي مرحلة الغرور والتكبر.. ارحمونا وحسوا فينا.. هذا في إساءة للمستمع والجمهور.. هذا أبشع أنواع التعذيب ” .

أما عن شمس فإنتقدتها لغنائها للفنان السوري ​صباح فخري​ قائلةً : ” بتقول إنها دارسة أوبرا.. أوبرا مين يختي.. لو دارسة أوبرا يبقي لازم نحرقها من أول وجديد عشان ننقذ المستمع ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين

الاعلام بجهة وهي بجهة ماتدري وين الله حاطها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *