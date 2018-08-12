بالفيديو.. مي العيدان تشن هجوما جديدا على مريم حسين وشمس الكويتية

أماني الغامدي(صدى):

نشرت ال​إعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​ ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي شنت به هجوماً عنيفاً على كل من الفنانة المغربية ​مريم حسين​ والفنانة ​شمس الكويتية​.

فإنتقدت غناء حسين لأغنية ” اطلع فيي ” للفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ في أحد الأعراس حيث وصفت صوتها بالنشاز، متعجبة من جرأتها وإقدامها على الغناء لصوت مثل كارول سماحة دون خوف.

وأضافت مي : ” أنت تخطيتي مرحلة الغرور والتكبر.. ارحمونا وحسوا فينا.. هذا في إساءة للمستمع والجمهور.. هذا أبشع أنواع التعذيب ” .

أما عن شمس فإنتقدتها لغنائها للفنان السوري ​صباح فخري​ قائلةً : ” بتقول إنها دارسة أوبرا.. أوبرا مين يختي.. لو دارسة أوبرا يبقي لازم نحرقها من أول وجديد عشان ننقذ المستمع ” .