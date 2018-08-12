رجل زيف وفاته للتخلص من طلبات زوجته: لم تكن تطمئن علي

واشنطن(صدى):

زيف رجل من الهندوراس يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، خبر موته؛ للتخلص من طلبات زوجته التي لا تنتهي.

والتقط داني جونزاليس صاحب الـ27 عامًا، صورًا له ممدد على السرير تحت غطاء أبيض والقطن الأبيض في أنفه وفمه، مدعيًا الموت من خلال نشر هذه الصور وهو ف المشرحة.

وأرسل جونزاليس هذه الصور بالإضافة إلى صورة تابوت مغطى بالزهور، إلى زوجته التي تعيش في بلدة سابا جنوب الهندوراس، مدعيًا أنه كان مصاب بمرض السرطان وتوفى على إثره.

ولكن لم يستطع جونزاليس استكمال هذه الكذبة، حيث جاءت بنتائج عكسية عليه بعد أن تناولت وسائل الإعلام المحلية في مسقط رأسه الحديث عن موته المفاجئ، ووصل الخبر إلى أصدقائه ووالديه المسنين.

وعندما انتشر الخبر بهذه السرعة وتم تفقد الصور بشكل دقيق وجدوا أن جونزاليس يبتسم بشكل واضح في إحدى الصور، كما لوحظ بأنه كان مستلقيًا على سرير مزدوج، وتم اكتشاف الخدعة.

كما تمكنت وسائل الإعلام المحلية من العثور عليه، والذي اعترف بأنه حاول إيهام زوجته بأنه قد فارق الحياة لتتوقف عن طلب المزيد من المال، قائلًا ” كانت زوجتي تتصل بي كل أسبوع لتطلب مني إرسال المزيد من المال، لم تكن تطمئن علي أبدًا طوال الأسبوع، بل كانت تنتظر قدوم يوم السبت حتى تتصل بي لأرسل لها النقود “.

ولكن هذه الخدعة عرضت جونزاليس لموجة من الانتقادات الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستنكرين الخداع الذي مارسه الرجل ضد زوجته، ووالديه المسنين.