رجل زيف وفاته للتخلص من طلبات زوجته: لم تكن تطمئن علي
زيف رجل من الهندوراس يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، خبر موته؛ للتخلص من طلبات زوجته التي لا تنتهي.
والتقط داني جونزاليس صاحب الـ27 عامًا، صورًا له ممدد على السرير تحت غطاء أبيض والقطن الأبيض في أنفه وفمه، مدعيًا الموت من خلال نشر هذه الصور وهو ف المشرحة.
وأرسل جونزاليس هذه الصور بالإضافة إلى صورة تابوت مغطى بالزهور، إلى زوجته التي تعيش في بلدة سابا جنوب الهندوراس، مدعيًا أنه كان مصاب بمرض السرطان وتوفى على إثره.
ولكن لم يستطع جونزاليس استكمال هذه الكذبة، حيث جاءت بنتائج عكسية عليه بعد أن تناولت وسائل الإعلام المحلية في مسقط رأسه الحديث عن موته المفاجئ، ووصل الخبر إلى أصدقائه ووالديه المسنين.
وعندما انتشر الخبر بهذه السرعة وتم تفقد الصور بشكل دقيق وجدوا أن جونزاليس يبتسم بشكل واضح في إحدى الصور، كما لوحظ بأنه كان مستلقيًا على سرير مزدوج، وتم اكتشاف الخدعة.
كما تمكنت وسائل الإعلام المحلية من العثور عليه، والذي اعترف بأنه حاول إيهام زوجته بأنه قد فارق الحياة لتتوقف عن طلب المزيد من المال، قائلًا ” كانت زوجتي تتصل بي كل أسبوع لتطلب مني إرسال المزيد من المال، لم تكن تطمئن علي أبدًا طوال الأسبوع، بل كانت تنتظر قدوم يوم السبت حتى تتصل بي لأرسل لها النقود “.
ولكن هذه الخدعة عرضت جونزاليس لموجة من الانتقادات الشديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستنكرين الخداع الذي مارسه الرجل ضد زوجته، ووالديه المسنين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51760 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههه ,,
,, يدور الفكه بأي وسيلة كانت ,,
شجون[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههه والله الرجال عقولهم اصبحت فارغه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1771 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهدي الجميع ياااارب
هذا يحبها بجنون لتوصله لهذه الدرجله اكلتله عقله ياحرام هههههههه
عمار[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ 2 ساعتين
وبعد ذلك رجعت تطمئن عليه ؟! اين تكمله القصه ههههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30623 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اخرج القطن لا ينشب في انفك وساعتها تندم والفلوس فيك فيك حي والى ميت
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4045 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اكمل وضع القطن والا لما ابتسم ولمات معبس الوجه-وماكانت زوجته لتكتشف الخطه-الخطه الناقصه لاتكتمل-
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخوفي غداً نسمع خبر وفاتك
هالأمور مافيها هزل !
لاتتمارضوا فتمرضوا فتموتوا
ابو منصور[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 2 ساعتين
ضحكني وانا العناية المركزة من كثر الضحك شفيت والحمد لله وفكو عني جميع الاجهزة وخرجت من المستشفي سليما معافا ولله الحمد وذاهب لاداء فريضة الحج ايضا
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههه،،
/قصيدة؛-
كل مر
أشرب مر .. وأكل المر
لا تعاشر لك مر ..
ويشيب قلبك والله .. وبلوعتك ما يشعر
أتركني يا أبو لسانين
اهنا .. وقفل بابي
مو قلب عندك عشرين .. لاعب لعب بأعصابي
حبك كذب .. لعب بلعب
كل عشرتك حيلة .. يا ليلة
عاشر حبيبة تراعيك .. ما تنام لو مسك هم
تفرش لك الدنيا ورود .. تسهر لك بمهجة أم
تتحملك وتدللك .. ليلة بألف ليلة
كلمات: كريم العراقي
ألحان: كاظم الساهر
تاريخ: 2002
بنت النور[ عدد التعليقات: 3761 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههه هبلت فيه بس يستاهل