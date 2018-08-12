أبرز 5 أسئلة وردت لحساب التواصل العدلي خلال الأسبوع

علي القحطاني(صدى):

كشف حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسئلة وردت إليه خلال الأسبوع من 27:23 ذي القعدة 1439هـ.

وكان أول هذه الأسئلة التي استقبلها التواصل العدلي، هو: ” هل يلزم حضور شاهدين للوكالة الخاصة ؟ ، ليجيب عليه الحساب قائلًا: ” إذا كانت الوكالة في أمر محدد، فلا يلزم لها شهود.

وأجاب التواصل العدلي عن السؤال الثاني، ومفاده: ” الكفالات غير مفعلة في كتابة العدل ؟ ، قائلًا: ” الكفالات مفعلة في كتابات العدل الثانية، لكن يشترط لها خطاب رسمي من الجهة طالبة الكفالة، يوجه لكتابة العدل الثانية.

وجاء نص السؤال الثالث كالتالي: ” كيف يمكنني إنهاء طلب تنفيذ بشكل إلكتروني ؟ ” ، ليرد التواصل العدلي قائلًا: ” يمكنك ذلك من خلال الدخول على بوابة التنفيذ الإلكترونية، ثم الدخول على ” خدمات أخرى ” ، واختيار إنهاء طلب تنفيذ ” .

وردّ التواصل العدلي على السؤال الرابع وهو: ” أين يمكنني تصديق وثيقة عقد زواج ؟ وهل يحتاج ذلك لموعد ؟ ” ، قائلًا: ” التصديق من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية، ولا يحتاج ذلك إلى موعد ” .

فيما نصّ السؤال الخامس والأخير على: ” ما هي طريقة طباعة إشعار مراجعة عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة الوزارة ؟ ” ، ليرد التواصل العدلي قائلًا: ” في نهاية طلب صحيفة الدعوى يظهر إشعار المراجعة، وبإمكانك طباعته ” .