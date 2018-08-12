في واقعة غريبة.. الغربان تساعد حديقة ملاهي على جمع القمامة
قررت حديقة ملاهي في فرنسا، الاستفادة من الغربان بطريقة مبتكرة ومختلفة وتوفير الإتيان بعمال نظافة إضافيين في أمر لا يكلفها سوى قطع صغيرة من بقايا الطعام؛ حيث دربت 6 غربان على التقاط أعقاب السجائر والقمامة الأخرى التي يلقيها الزوار مقابل حصولها على طعام.
ووضعت مقابل لهذه الغربان يحصلون عليه مقابل عملهم، حيث يحصلون على قطعة من الطعام من وعاء صغير في كل مرة تضع فيها قمامة في صندوق محدد لذلك؛ فيما قام كريستوفي جابوري مدير مدرسة تربية الصقور في متنزه بوي دي فو بغرب فرنسا برعاية الغربان الستة وتدريبها على جمع القمامة بمكافأتها بطعام نظير القمامة التي تجمعها.
وأوضح ” جابوري ” قائلًا: ” الغربان مظلومة وتُصنف على أنها مصدر للإزعاج ولكن هذه الطيور ستقوم بعمل لصالح البيئة وتغير صورتها. “
طلال[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله اصبحت هذه الكائنات افضل من الاشخاص , الله يرحمنا برحمته من هالزمن
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 16 دقيقة
سبحان الله يساعدون البشر ونحن نأذيهم !!!!!!!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51745 ] نشر منذ 14 دقيقة
الغراب من الفواسق ,,
,, درب طيور غيره ، وبلاش تلميع للفواسق ,,
عمار[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 14 دقيقة
هذا الغراب يشبه شخص اعرفه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4244 ] نشر منذ 10 دقائق
ومن يكن الغراب له دليلا
يمر به ع جيف الكلاب
هههههههههههههههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4033 ] نشر منذ 8 دقائق
بارك الله فيك يابو محمد
مثل ماذكرت التلميع للفواسق شين
بس التدريب له دور كم مستقيم مع التدريب سار فاسق وكم فاسق مع التدريب سار مستقيم-
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 6 دقائق
يلوموني بحب الحيوانات وخصوصاً الطيور .