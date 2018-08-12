في واقعة غريبة.. الغربان تساعد حديقة ملاهي على جمع القمامة

باريس(صدى):

قررت حديقة ملاهي في فرنسا، الاستفادة من الغربان بطريقة مبتكرة ومختلفة وتوفير الإتيان بعمال نظافة إضافيين في أمر لا يكلفها سوى قطع صغيرة من بقايا الطعام؛ حيث دربت 6 غربان على التقاط أعقاب السجائر والقمامة الأخرى التي يلقيها الزوار مقابل حصولها على طعام.

ووضعت مقابل لهذه الغربان يحصلون عليه مقابل عملهم، حيث يحصلون على قطعة من الطعام من وعاء صغير في كل مرة تضع فيها قمامة في صندوق محدد لذلك؛ فيما قام كريستوفي جابوري مدير مدرسة تربية الصقور في متنزه بوي دي فو بغرب فرنسا برعاية الغربان الستة وتدريبها على جمع القمامة بمكافأتها بطعام نظير القمامة التي تجمعها.

وأوضح ” جابوري ” قائلًا: ” الغربان مظلومة وتُصنف على أنها مصدر للإزعاج ولكن هذه الطيور ستقوم بعمل لصالح البيئة وتغير صورتها. “