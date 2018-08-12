10 فوائد للباذنجان تجعله غذاءك اليومي

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الباذنجان من الخضراوات اللذيذة الشهيرة في مصر، ويعرف عنه غناه بنسب عالية من الحديد ما يجعله مهم في علاج الأنيميا، وتحرص بعض الأمهات على تحضيره باستمرار.

وتقول الدكتورة إيمان فكري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، إن هناك 10 فوائد تدفعنا لتناول الباذنجان بشكل يومي، بشرط أن يكون طرق تحضيره صحية أي مسلوق أو مشوي .

ومن أهم فوائده :-

1- ينقي الدم من السموم مما يساعد على عمل أجهزة الجسم بأعلى كفاءة.

2- يقوي الأعصاب ويحمي من التهاباتها.

3- يعزز من صحة المخ.

4- يحمي من الإصابة بالسرطان.

5- يحمي من الإصابة بالأمراض المعدية.

6- لا يحتوي على سعرات حرارية عالية، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

7- يقلل امتصاص الكوليسترول الضار.

8- يحتوي على نسبة عالية من الألياف.

9- يساعد في علاج قرحة المعدة.

10- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.