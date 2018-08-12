بالصور.. أطباء ينجحون في استخراج 8 قطع معدنية من معدة طفل بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تمكن عدد من الأطباء بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال، من استخراج 8 قطع معدنية من معدة طفل، والتي تسببت له بقرحة في المعدة، وكادت أن تودي بحياته.

وأوضحت ” صحة المدينة المنورة ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الطفل خضع لعملية جراحية استغرقت 90 دقيقة، وتكللت بالنجاح، مؤكدة أن حالة الطفل مستقرة.

فيما أشارت ” صحة المدينة ” ، إلى أنه قد تم السماح لذوي الطفل بخروجه، بعد التأكد من حالته الصحية.