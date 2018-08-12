بر الشرقية وأرامكو يدعمان الأسر المحتاجة برأس تنورة بالأجهزة الكهربائية

سعيد العجل(صدى):

استقبلت جمعية البر بالمنطقة الشرقية فرع رأس تنورة دعما من شركة أرامكو السعودية لدعم الأسر المحتاجة برأس تنورة بالأجهزة الكهربائية والمنزلية وذلك بمقر محافظة رأس تنورة وقال محافظ رأس تنورة إبراهيم عبد الله المغربي أن هذا الدعم المقدم من أرامكو لأسر رأس تنورة يعبر عن دور أرامكو الرائد في المسؤولية المجتمعية وعن تفاعلها في التعاون مع مؤسسات القطاع الثالث ممثلة في بر الشرقية لتحقيق الاكتفاء للأسر المحتاجة وشكر المغربي جهود جمعية البر بالمنطقة الشرقية برأس تنورة مستقبلا مدير فرع الجمعية برأس تنورة تركي التركي خلال استلامه للدعم المقدم من أرامكو، فيما قال أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تسعى لمد جسور التعاون بينها وبين شركات القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية والاكتفاء للأسر المحتاجة التابعة لنطاق الجمعية في المنطقة الشرقية موضحا أن هذه الشراكات تأتي متوافقة مع هدف “بناء الشراكات الاستراتيجية” وهو أحد أهداف الخطة الاستراتيجية لبر الشرقية كما يأتي هذا الدعم المقدم لأسر رأس تنورة أيضا تحقيقا لهدف “دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجا بما يحفظ كرامتهم موضحا أن هناك 170 أسرة برأس تنورة تستفيد من المساعدات التي تقدمها الجمعية بالمنطقة وأكد العفيصان على دعم أرامكو المستمر للأسر التابعة للجمعية بكافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية مشيرا لدعم أرامكو مؤخرا لفرع الجمعية بالنعيرية حيث دعمت مركز الأسر المنتجة “عطاء ” إضافة لدعم أرامكو لمشاريع وبرامج الجمعية بالخبر عبر فرع الجمعية بالخبر مبرة الإحسان وكذلك دعمها لمشاريع وبرامج الجمعية ببقيق عبر فرع الجمعية بالمحافظة.