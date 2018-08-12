تعليق تداول أسهم 3 شركات في السوق

عادل الحربي (صدى):

علقت هيئة السوق المالية ” تداول ” ، اليوم الأحد، تداول أسهم 3 شركات في السوق ابتداءً من اليوم 12 أغسطس وحتى إعلان الشركات عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م.

وأوضحت تداول أن الشركات التي تم تعليق أسهمها هي ” اللجين، شركة أبناء عبدالمحسن الخضري، ووفرة للصناعة والتنمية ” ، وذلك استنادًا إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وأضافت في بيان لها أن ذلك نظرًا لعدم التزام الشركات الثلاث بالإعلان عن قوائمها المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439هـ) الموافق (27/12/2017م).