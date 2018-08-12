بدء اختبارات طلاب الفصل الصيفي في جامعة نجران

نجران(صدى):

بدأ طلاب وطالبات جامعة نجران اليوم أداء اختبارات نهاية الفصل الصيفي وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات لتوفير البيئة الملائمة للاختبارات لضمان سيرها على الوجه المطلوب، مشيراً إلى أنه سيتم احتساب المعدلات الخميس المقبل، وتُسلم الوثائق للخريجين في17 ذو الحجة 1439هـ.

يذكر أنه تقدم نحو 4085 طالباً وطالبة للالتحاق بالفصل الصيفي، حيث أتاحت الجامعة التسجيل في مختلف التخصصات وفقا لما طرحته الكليات من مقررات عبر 868 شعبة مطروحة، وذلك للطلاب المتوقع تخرجهم، وكذلك في بعض المقررات التخصصية للمستويات المتقدمة، إلى جانب مقررات الإعداد العام.