أم تتفاجأ برضيعتها ” تتنفس ” أثناء جنازتها
صُدمت أم أثناء مراسم جنازة ابنتها الرضيعة، التي لا تبلغ من العمر سوى 7 أشهر، بأنها ” حية ” ، حيث شعرت بأنها تتنفس، لتكتشف أنها لا تزال على قيد الحياة.
وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أُدخلت الرضيعة وتدعى ” كيلين جوانا ” المستشفى إثر تعرضها لتشنجات وإسهال شديد، فضلًا عن عدة قروح على الجلد، وذلك نتيجة إصابتها بعدوى بكتيرية.
وعلى الرغم من خضوع الطفلة للعلاج المكثف لمدة ثلاثة أيام، ولكن المستشفى أعلنت وفاتها، فيما تم إصدار شهادة وفاة للرضيعة، وبعد ذلك أخذت الأم – وتدعى ” إيفيس مونتويا ” – جثمانها من المستشفى، لتعد مراسم جنازتها.
وعليه، وجدت الأم أن جثة رضيعتها تتنفس أثناء الجنازة، فسارعت بها إلى عيادة محلية، وتم إعطاؤها بعض الأدوية، ولكن ما زالت تعاني الطفلة من حالة صحية خطيرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51745 ] نشر منذ 25 دقيقة
سبحان الله ,,
طلال[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوه الله بالله
والله قشعرت من هالخبر
ماجد[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 23 دقيقة
وهو من يحيي ويميت , وله في ذلك حكم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
شجون[ عدد التعليقات: 1180 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يخليلها اياه ويحفظه لوالديه ياااارب ولايسمعوا عنه اي مكروه فقدان الابن والله صعب ولا يشعر به الا من مر به او لديه ابناء انهم قطعه منا
والله خير حافظ
ابن البلد[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 16 دقيقة
سبحانك يارب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4244 ] نشر منذ 12 دقيقة
وهات لي قلب وحنان مثل الأم
خاصة مستحيل والله تلاقي
هي تتمنى الموت ولا فلذة كبدها يموت والله
آهـ أ مي رحمك الله
اما ابوي جعل عمري قبل
عمرك يا رب
ست الحبايب
ست الحبايب ياحبيبه يااغلى من روحي ودمي
ياحنينة وكلك طيبة .. يارب يخليكي يا أمي
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..
زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي
ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي
انام وتسهري وتباتي تفكري
وتصحي من الآدان وتيجي تشقري
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..
تعيشي لي ياحبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي
أنا روحي من روحك انت وعايشه من سر دعاكي
بتحسي بفرحتي قبل الهنا بسنة
وتحسي بشكوتي من قبل ماأحس أنا
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..
لو عشت طول عمري أوفي جما يلك الغالية علي
أجيب منين عمر يكفي وألاقي فين أغلى هدية
نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي
لو ترضي تقبليهم دول هما هديتي
يا رب يخليكي يا أمي .. يا ست الحبايب يا حبيبه ..
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4033 ] نشر منذ 4 دقائق
عذاب الرحيل
الله يرحم امك رحمه واسعه
ويخلي امي
ويرحم ام ماتت ويخلي كل ام حيه
(يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير)