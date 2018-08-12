أم تتفاجأ برضيعتها ” تتنفس ” أثناء جنازتها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

صُدمت أم أثناء مراسم جنازة ابنتها الرضيعة، التي لا تبلغ من العمر سوى 7 أشهر، بأنها ” حية ” ، حيث شعرت بأنها تتنفس، لتكتشف أنها لا تزال على قيد الحياة.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أُدخلت الرضيعة وتدعى ” كيلين جوانا ” المستشفى إثر تعرضها لتشنجات وإسهال شديد، فضلًا عن عدة قروح على الجلد، وذلك نتيجة إصابتها بعدوى بكتيرية.

وعلى الرغم من خضوع الطفلة للعلاج المكثف لمدة ثلاثة أيام، ولكن المستشفى أعلنت وفاتها، فيما تم إصدار شهادة وفاة للرضيعة، وبعد ذلك أخذت الأم – وتدعى ” إيفيس مونتويا ” – جثمانها من المستشفى، لتعد مراسم جنازتها.

وعليه، وجدت الأم أن جثة رضيعتها تتنفس أثناء الجنازة، فسارعت بها إلى عيادة محلية، وتم إعطاؤها بعض الأدوية، ولكن ما زالت تعاني الطفلة من حالة صحية خطيرة.