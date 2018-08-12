اليوم.. جامعة الحدود الشمالية تستقبل طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تستقبل جامعة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، طلبات التقديم على الوظائف الأكاديمية الشاغرة للمعيدين والمعيدات في عددٍ من الكليات بمختلف التخصصات، والذي يستمر إلى الأربعاء المقبل؛ فيما ستكون الوظائف بالابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام بالدراسة في الخارج.

وأوضحت الجامعة أن ذلك باستثناء معيدي كلية الطب الذين سيعينون بعد المسابقة، شريطة الابتعاث مباشرة، وذلك في كليات الجامعة بمقرها بعرعر وفروعها في كل من: رفحاء، وطريف، والعويقيلة؛ بينما تتوفر الوظائف في: الصيدلة برفحاء، الطب بعرعر، والعلوم الطبية التطبيقية بعرعر، والتمريض بعرعر، والحاسبات برفحاء، والعلوم والآداب بطريف، وإدارة الأعمال بعرعر، العلوم والآداب بالعويقيلة، والعلوم والآداب برفحاء، والمجتمع بطريف، والمجتمع بعرعر، والعلوم بعرعر.

وكانت جامعة الحدود الشمالية، قد أشارت إلى أنه يشترط في المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على تقدير جيد جدًا، وأن تكون الشهادة من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها، شريطة معادلة الشهادة من الجهات المختصة، وأن يكون حديث التخرج ” من خريجي 1436/1435 فما دون ” ، وأن تكون الدراسة بالانتظام ولم يسبق له الرسوب في أي مقرر أثناء دراسته الجامعية، وللتخصصات الصحية يشتؤط الحصول على بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأكدت ” الجامعة ” أنه يشترط لبقية التخصصات غير الصحية يشترط الحصول على درجة 70 كحد أدنى في اختبار القدرات العامة للجامعيين، ولمتقدمي اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على درجة 500 كحد أدنى في اختبار التوفل أو ما يعادله في اختبار الأيلتس ويقدمه ضمن أوراقه المرسلة، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية واختبار التخصص المعد من الأقسام الأكاديمية إن وجد، لافتةً إلى التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا