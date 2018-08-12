بالصور.. بعثة النصر تغادر إلى أبو ظبي

نواف السالم(صدى):

تغادر بعثة نادي النصر، صباح اليوم الأحد، مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يأتي ذلك استعدادًا لمباراة النصر ونادي الجزيرة غدًا الاثنين؛ كما نشر صورًا للاعبي الفريق أثناء المغادرة.