بالصور.. بعثة النصر تغادر إلى أبو ظبي
تغادر بعثة نادي النصر، صباح اليوم الأحد، مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأوضح الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه يأتي ذلك استعدادًا لمباراة النصر ونادي الجزيرة غدًا الاثنين؛ كما نشر صورًا للاعبي الفريق أثناء المغادرة.
زائر[ عدد التعليقات: 2619 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب ما يسون مشاكل ومضاربه بس
طلال[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياااااارب امين زائر والله اني اصبحت اخاف اكثر هذه الفتره
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 25 دقيقة
يروحوا ويرجعون بالف خير باذن الله
الله يحفظهم من كل شر يارب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4244 ] نشر منذ 20 دقيقة
بعد الهزيمة الساحقة من منتخب روسيا
في كأس العالم والعب الهزيل
غسلت ايدي وقلبي بعد والله
من كل الاعبين في كل الاندية الاعلام نفخ فيهم ع الفاضي