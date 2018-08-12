نقل 10 مصابين إلى المستشفى بعد إطلاق نار في مانشستر

لندن(صدى):

نُقل عشرة أشخاص على الأقل إلى المستشفى بعد إطلاق نار في مدينة مانشستر الإنجليزية في وقت مبكر اليوم الأحد.

وذكرت مصادر أنه تم استدعاء الشرطة إلى منطقة ” موس سايد ” بالمدينة الساعة الثانية والنصف صباح اليوم، حيث وجدت عددًا من الجرحى.

وأفادت الشرطة بأن إصابات الضحايا تتراوح بين طفيفة وكبيرة، ولكن معظمها لا يبدو خطيرًا بدرجة تهدد الحياة.

وقال ديبي دولي مفتش المباحث للصحفيين “يحاول رجال الشرطة تحديد موقع الحادث بدقة، ومن المسؤول عن مثل هذا الهجوم الخطير ” .

وأضاف ” من الطبيعي أن يشعر سكان وزوار المنطقة بالقلق إزاء هذا الحادث، وسوف نكلف عددًا إضافيًا من رجال الشرطة بدوريات في المنطقة طوال فترة الصباح وعلى مدار الأيام القادمة ” .

وكان عدد من الأشخاص موجودًا في المنطقة عقب ختام ” كرنفال ” قبل ساعات من الحادث.