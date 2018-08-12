وظائف شاغرة بجمعية الأطفال المعوقين في المدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جمعية الأطفال المعوقين، عدة وظائف صحية شاغرة للنساء، من أجل العمل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائيات علاج طبيعي.

– أخصائيات علاج وظيفي.

وأوضحت الجمعية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، والتي تتمثل في:

– شهادة البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ” ويفضل في مجال تأهيل الأطفال ” .

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

فيما أشارت الجمعية، إلى أنه يمكن للراغبات بالتقديم، إرسال طلباتهن مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة والسيرة الذاتية، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]