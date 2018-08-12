وظائف شاغرة بجمعية الأطفال المعوقين في المدينة المنورة
توفر جمعية الأطفال المعوقين، عدة وظائف صحية شاغرة للنساء، من أجل العمل في مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– أخصائيات علاج طبيعي.
– أخصائيات علاج وظيفي.
وأوضحت الجمعية، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، والتي تتمثل في:
– شهادة البكالوريوس في التخصص من جامعة معتمدة.
– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات ” ويفضل في مجال تأهيل الأطفال ” .
– إتقان اللغة الإنجليزية.
– الحصول على تصريح الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
فيما أشارت الجمعية، إلى أنه يمكن للراغبات بالتقديم، إرسال طلباتهن مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة والسيرة الذاتية، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:
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