” البيئة ” تدعم صغار المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية بأكثر من 9 ملايين ريال

محمد السعران(صدى):

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد دعم صغار المزارعين للتحول إلى نشاط الزراعة العضوية، مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، بمبلغ (9.970.000 ريال)، ومدة التنفيذ (12) شهراً.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن العقد يشتمل على تقديم الدعم للمزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها وفقاً لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وتقديم الدعم الفني للمزارع العضوي وتحت التحول، وتنفيذ زيارات حقلية إرشادية عضوية، وكذلك تأهيل المزارع الراغبة في تحويل نشاطها للزراعة العضوية، بالإضافة إلى تهيئة المزارع لعمليات التفتيش والتوثيق والتجهيز لها قبل زيارة شركات التفتيش والتوثيق.

وبيَّن العيادة أن هذا العقد سوف يساهم في تنفيذ جزء من خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، واستكمال ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطوير قطاع الزراعة العضوية بالمملكة.