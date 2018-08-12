الأرصاد: أمطار رعدية على مكة وعسير

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا اليوم الأحد، على منطقتي مكة المكرمة وعسير؛ حيث يشمل المشاعر المقدسة، والحرجة، وظهران الجنوب، سراة عبيدة، أحد رفيدة.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن هناك هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأشارت إلى أن بداية الحالة الساعة الثانية عشر ظهر اليوم، إلى الساعة العاشرة مساءً على منطقة مكة المكرمة، فيما تبدأ الساعة 11:00 صباحًا إلى الساعة التاسعة مساءً.

وعلى جانب آخر، أكدت ” الأرصاد ” أن هناك نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة المدينة المنورة خاصة الأجزاء الجنوبية من المنطقة؛ حيث أن بداية الحالة الساعة 11:00 ونهاية الحالة الساعة 22:00.