عقوبات تلاحق المسيئين للهلال

طلال الغامدي(صدى):

بدأ نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، باتخاذ خطوات فعلية بحق عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أساءوا للنادي بشكلٍ كبير في الفترة الأخيرة.

وغضب مجلس إدارة الزعيم من الإساءة التي يتعرض لها النادي؛ حيث باشرت الإدارة القانونية في الزعيم فعليًا في دعاوي قضائية ضد المسيئين، وذلك للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي، بالإضافة إلى وقف المتطاولين عليه.

ومن الجدير بالذكر، أنه اشتد الهجوم على إدارة سامي الجابر من جماهير النصر، وذلك حينما نجح الزعيم في خطف الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” نجم العين الإماراتي، لمدة موسم واحد؛ حيث كان النصر قد دخل في الصفقة في محاولة لاقتناص اللاعب من الهلال ولكنه فشل.