” محكمة جدة ” تسلم مفقودات بقيمة 700 مليون ريال لهيئة القاصرين

نايف السالم(صدى):

انتهت محكمة جدة العامة من جرد وتسليم أرصدة عدد من الخزائن والضبوط المفقودة لهيئة أموال القاصرين، بما يقارب 700 مليون ريال.

وتستكمل كل من محكمة جدة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة أموال القاصرين إجراءات نقل عدد من الخزائن الحديدية والضبوط من بيت المال بالمحكمة إلى هيئة أموال القاصرين.

وتحتوي الخزائن على أمانات بيت المال من مفقودات منوعة منها ” مبالغ مسروقة، مبالغ مفقودة، ذهب، مجوهرات، ساعات، أقلام، ملابس، جوالات، أشمغة، وطواقي “.

وتعود ملكية هذه االمفقودات إما لخصوم في المحكمة أو لمتوفين أو مجهولين أو معتمرين أو حجاج أو رعايا دول.