بنك التنمية: 10 آلاف الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من القروض
كشف بنك التنمية الاجتماعية ، عن الحد العلى للراتب الشهري لمستفيدي القروض، على أن يكون 10 آلاف ريال ” الأساس والبدلات ” ، دون احتساب بدل غلاء المعيشة وحسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
وأوضح البنك أن الحد الأدنى للقروض يبلغ 18 ألف ريال يسدد بقسط شهري 300 ريال على 60 شهرًا، ويسدد القسط الأول بعد 30 يومًا من إيداع القرض في الحساب، ولا يتم قبول كفالة المتقاعد.
وأشار إلى وجود 3 ضوابط لتغيير الكفيل هي: تقاعده عن العمل ،أو وفاته ،أو انتقال المقترض إلى وظيفة حكومية.
الشاعر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كان راتبي صافي 10 الاف ريال وش ابي بالقرض اصلا
من جد انضمة عقيمة خذوه فغلوه
الشاعر[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا كان راتبي صافي 10 الاف ريال وش ابي بالقرض اصلا
من جد انضمة عقيمة خذوه فغلوه
الشمالي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
ماتبي سكر بوزك واسكت غيرك يبي . واشكر الله انك غير محتاج للقرض .
الشمالي[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 1 ساعة
يالشاعر……..ماتبي سكر بوزك واسكت غيرك يبي . واشكر الله انك غير محتاج للقرض .
طلال[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا اخي المالي ردك هكذا ؟!! هو معه حق هذه القروض تفيد فقط ف الوقت الحالي ولكن لا نعلم لاين توصلنا
ماجد[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 60 دقيقة
هدواا يارجال , الله يوسع رزق الجميع ومانحتاج جميعا هذه القروض يااااارب
الله يعطكم جميعا العافيه