بنك التنمية: 10 آلاف الحد الأعلى لرواتب المستفيدين من القروض

علي القحطاني (صدى):

كشف بنك التنمية الاجتماعية ، عن الحد العلى للراتب الشهري لمستفيدي القروض، على أن يكون 10 آلاف ريال ” الأساس والبدلات ” ، دون احتساب بدل غلاء المعيشة وحسم مستحق التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى للقروض يبلغ 18 ألف ريال يسدد بقسط شهري 300 ريال على 60 شهرًا، ويسدد القسط الأول بعد 30 يومًا من إيداع القرض في الحساب، ولا يتم قبول كفالة المتقاعد.

وأشار إلى وجود 3 ضوابط لتغيير الكفيل هي: تقاعده عن العمل ،أو وفاته ،أو انتقال المقترض إلى وظيفة حكومية.