بالفيديو.. للمرة الثانية تركي آل الشيخ يدخل مصطلحات جديدة لأغاني عمرو دياب

أماني الغامدي(صدى):

يشارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمستشار بالديوان الملكي، والشاعر، للمرة الثانية على التوالي في أغنيات المطرب المصري عمرو دياب.

وكتب آل الشيخ في الألبوم الجديد لدياب أغنية بعنوان ” كل حياتي ” التي حمل الألبوم نفس اسمها.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها اسم تركي آل الشيخ في ألبومات عمرو، حيث قدم له من قبل أغنيتين في ألبوم العام الماضي ” معدي الناس ” ،وهما ” أجمل عيون ” و ” يا أحلى حاجة في عمري ” .