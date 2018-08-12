خلال أيام.. قطع بث القنوات الفضائية الداعمة لإيران على النايل سات

طهران(صدى):

أكدت مصادر مطلعة، أمس السبت، أنه سيتم قطع بث القنوات الفضائية الداعمة لنظام الملالي على النايل سات بداية من الشهر المقبل.

وذكرت المصادر أنه سيتم قطع بث القنوات الفضائية الممولة من إيران على مجموعة ترددات قمر نايل سات ،على غرار ما قامت به أمريكا ضد قناة المنار اللبنانية.