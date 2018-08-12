متبرعان بنصف ثروتيهما: من يقدر على مساعدة الآخرين ويمتنع ” مجرم “

أبو ظبي(صدى):

تبرع ثريان هنديان مقيمان في الإمارات، بنصف ثروتيهما للأعمال الخيرية، ويؤكد أحدهما أنه ” حينما تكون قادرا على مساعدة الآخرين لكنك تختار ألا تفعل فإنك بذلك ترتكب جريمة ” .

المتبرعان هما ” بي آر شيتي ” مؤسس ورئيس مجموعة ” إن إم سي ” للرعاية الصحية، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي ، و ” شمشير فاياليل ” ، وهو المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة ” في بي إس ” للرعاية الصحية، التي تدير مستشفيات وعيادات في دول مجلس التعاون الخليجي.