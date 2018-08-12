متبرعان بنصف ثروتيهما: من يقدر على مساعدة الآخرين ويمتنع ” مجرم “
تبرع ثريان هنديان مقيمان في الإمارات، بنصف ثروتيهما للأعمال الخيرية، ويؤكد أحدهما أنه ” حينما تكون قادرا على مساعدة الآخرين لكنك تختار ألا تفعل فإنك بذلك ترتكب جريمة ” .
المتبرعان هما ” بي آر شيتي ” مؤسس ورئيس مجموعة ” إن إم سي ” للرعاية الصحية، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي ، و ” شمشير فاياليل ” ، وهو المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة ” في بي إس ” للرعاية الصحية، التي تدير مستشفيات وعيادات في دول مجلس التعاون الخليجي.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3459 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا لهما و ان كنت اتمني ان يكونا مسلمان
طلال[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 1 ساعة
اعطوني ثروتهما وسأتبرع هذا وعد هههههههههههههههههه
همس[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الفرد اللي علي يمين الصوره مااجمله بدي زوج مثله
يوسف[ عدد التعليقات: 407 ] نشر منذ 1 ساعة
كلما تقدمنا في السن كلما زاد رشدنا وأدركنا على مهل أننا إذا لبسنا ساعة ب 250 ريال أو ب 20.000 ريال، فكلاهما يعطيانك نفس التوقيت.
أو إذا امتلكنا محفظة نقود سعرها 20 ريال أو سعرها 300 ريال، فما بداخلها هو نفس المصروف.
أو إذا عشنا في مسكن مساحته 80 متر أو 3.000 متر مربع، فإن مستوى الشعور بالوحدة واحد.
وفي نهاية المطاف سندرك أن السعادة القلبية لا تتيسر من الأشياء المادية، فسواء ركبت في مقعد الدرجة الأولى أو الدرجة السياحية فإن الطائرة سوف تحط في نفس الوقت.. أو أن القطار سيصل إلى نفس المحطة وفي نفس الساعة.
لا تحثوا أولادكم أن يكونوا أغنياء بل علموهم كيف يكونوا سعداء وعندما يكبرون سينظرون إلى قيمة الأشياء، لا إلى ثمنها.
ماجد[ عدد التعليقات: 2454 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههه جد والله تستحقين افضل منه ياهمس
عمار[ عدد التعليقات: 1251 ] نشر منذ 1 ساعة
الله علي كلامك اخي يوسف الله يعطيك العافيه معك حق ليت الجميع يفهم ذلك
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
همس منجد ذوقتس خايس مع إحترامي لتس هههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30620 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت اخي يوسف ولكن لا يفهم هذا الى من جرب الحياة وذاق من مرها وحلاها
همس[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 58 دقيقة
لماذا تقولين ذلك هذا يبين عليه انه رجال مذوء وطيب وشاب ايضاا هاذولا قله بنتن لحرب هههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4033 ] نشر منذ 57 دقيقة
لولا اختلاف الاذواق لبارت الازواج
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4033 ] نشر منذ 56 دقيقة
اللهم ارزق همس باللي في يسار الصوره-لو ماجاء الاول يجي الثاني-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4033 ] نشر منذ 54 دقيقة
ان استطعت ان تتغلب على نفسك فإنك تستطيع ان تتغلب على كل شي
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 41 دقيقة
الأخ يوسف / كلامك عين العقل والحكمة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30620 ] نشر منذ 35 دقيقة
صدقت اخي يوسف ولكن لا يفهم هذا الى من جرب الحياه وذاق من حلاها ومرها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51745 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا تحكيم في المال افضل من تحكيم الإسلام ,,
,, تدفع الزكاة في وقتها ، تتصدق بما تجود به نفسك ، وكل هاالأفعال بصمت ,,
,, وما فعلت من خير فستجده عند الله محضرا ,,
,, اما الفشخره فهي هباء منثور ,,
,, وليس من قال سأفعل كذا وكذا ، فعل ..
,, ماهي إلا فشخره وتكوين هاله من الدعايه ، ولو تقصيت وراءه ، لما وجدته دفع ريالاً واحداً ,,
,, على قولة القايل // كلام فشوش والمتلقي مغشوش ,,
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 15 دقيقة
حلوة دعوة الاخ سحاب إذا ماجاء الأول يجي الثاني هههههه .
الله يرزقك يا اخت همس باللي تتمنينه عاجلاً غير آجل .
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“اللهم إغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك .”
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4244 ] نشر منذ 7 دقائق
اوكي همس
واحد اساسي
والثاني خليه احتياطي
هههههههههههههههههههه
خخخخخخخخخخخخخخخخخخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30620 ] نشر منذ 6 دقائق
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه