من بينها داء الفيل.. أربعيني يروي معاناته مع الأمراض المزمنة

نايف السالم(صدى):

روى مواطن أربعيني ، في رفحاء،معاناته التي بدأت قبل 20 عامًا ،حيث أصيب بالصرع، واستمر معه طيلة هذه السنوات، ما أدى إلى الحد من حركته وممارسة حياته بطريقة طبيعية، خشية أن تداهمه نوبة الصرع في أي مكان.

وأوضح أن الأمراض المزمنة بدأت تأتيه شيئا فشيئا، فأصيب بالقلب ،والضغط ،والكولسترول والسمنة المفرطة، ومضاعفاتها، بسبب قلة الحركة.

واستمرت المعاناة، حتى أصيب منذ نحو عام بمرض داء الفيل الذي أعاق حركته تماما، وأصبح أسيرا لغرفته التي لا يغادرها.