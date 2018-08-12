مسعفة فلسطينية تتفاجأ بزوجها شهيدًا في مسيرات العودة

القدس(صدى):

تلقت المسعفة لمياء أبو مصطفى، في مشهد صعب نبأ استشهاد زوجها غازي محمد ابو مصطفى 43 عام برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبل نحو شهر، حيث تفاجأت بزوجها ضمن المصابين في النقطة الطبية التي تعمل بها.

وكان جنود الاحتلال قد تعقبوا أبو مصطفى المصاب في مسيرات العودة، والذي يسير على عكازين، وتم رصده بعد احتفال المتظاهرين به، وقنصه وقتله، لينهي بذلك حياة غازي، ويقتل فرحة لمياء الأخيرة بإنقاذه.

لم تعلم لمياء بمصيبتها بعد، فقد تركت زوجها في منطقة بعيدة عن مناطق الاحتكاك والمواجهات، وعادت لعملها في إسعاف المصابين، لكن الفاجعة ألمّت بها عندما وجدت زوجها أمام عينيها غارقا في دمائه في المستشفى الميداني.

وأخذت الزوجة تصرخ وتقول: ” أبوي راح يا ناس، بترجاكم رجعولي إياه، حبيبي راح، سندي راح، بطلي راح ” .