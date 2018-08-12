الإطاحة بـ 3 أشخاص لديهم معمل لتزوير تصاريح الحج
ألقت شرطة جدة، القبض على ثلاث أشخاص من جنسية عربية لديهم معمل لتزوير تصاريح الحج وبطاقات لدخول المشاعر المقدسة.
يذكر أن شرطة جدة، سبق وأن ألقت القبض على أربعة مقيمين من جنسية عربية، الأسبوع الماضي، داخل أحد المنازل بحي بني مالك، لتزويرهم تصاريح دخول العمالة إلى المشاعر المقدسة.
الأخطبوط[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 2 ساعتين
وزير العمل والكفيل الفاسد .
سام[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه ماتحددو جنسيتهم
واضح اصلا مقفاهم
سوداني والباقي مصاريه
السوداني شكله داخل معهم بالغلط
لكن اخوان نبويه شبشب هم المعروفين بالنصب والاحتيال