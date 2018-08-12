الإطاحة بـ 3 أشخاص لديهم معمل لتزوير تصاريح الحج

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة جدة، القبض على ثلاث أشخاص من جنسية عربية لديهم معمل لتزوير تصاريح الحج وبطاقات لدخول المشاعر المقدسة.

يذكر أن شرطة جدة، سبق وأن ألقت القبض على أربعة مقيمين من جنسية عربية، الأسبوع الماضي، داخل أحد المنازل بحي بني مالك، لتزويرهم تصاريح دخول العمالة إلى المشاعر المقدسة.