أردوغان يواصل تخبطه ويسعى لدعم ألمانيا في أزمته مع أمريكا رغم وصفه لها بـ ” النازية “

أنقرة(صدى):

في مواصلة لتخبط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أزمته مع أمريكا، كشفت صحف ألمانية، أمس السبت، عن نية أردوغان ، في طلب الدعم من ألمانيا ، خلال زيارته المرتقبة إليها، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، مع توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتعد زيارة أردوغان المقررة يومي 27 و28 سبتمبر المقبل هي أول زيارة رسمية منذ أربع سنوات، بعد توتر العلاقات بينهما عقب محاولة الانقلاب الفاشلة .

وكانت ألمانيا قد رفعت مؤخرًا العقوبات المفروضة ضد أنقرة على خلفية حملات الاعتقال التي طالت الالاف من المواطنين الاتراك لصلات مزعومة بالداعية ” غولن ” الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء تحرك وحدات من الجيش للانقلاب على نظام أردوغان.

وأكدت الصحف أن السبب الأساسي وراء زيارة أردوغان إلى برلين هو حاجته إلى المساعدة والدعم، لأن تركيا باتت على حافة أزمة اقتصادية حادة.

يذكر أن أردوغان قد اتهم المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات أدلي بها العام الماضي بدعم الإرهاب ، قائلا: ” أيتها السيدة ميركل أنت تقدمين الدعم للإرهابيين ” .

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