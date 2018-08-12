النصر يستبعد العويشير و 2 أجانب من قائمة البطولة العربية

نواف السالم(صدى):

كشف نادي النصر بقيادة الأوروغوياني كارينيو عن قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربي.

وشهدت القائمة استبعاد الحارس المنضم حديثًا للنصر عبد الله العويشير؛ حيث استبعده المدرب من القائمة المغادرة إلى أبو ظبي للمشاركة في البطولة.

كما شهدت القائمة أيضًا استبعاد كلا من البيروفي المدافع كريستيان راموس ومحور خط الوسط البرازيلي بيتروس أراوخو لعدم الجاهزية البدنية للاعبين.

وانضم للقائمة الـ 5 لاعبين الأجانب: براد جونز – برونو أوفيني – محمد فوزير – نور الدين أمرابط – أحمد موسى