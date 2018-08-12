وزير الخارجية الكندي السابق: سياسة بلادي ” هزلية “

أوتاوا(صدى):

انتقد وزير خارجية كندا السابق جون بيرد، سياسة بلاده الخارجية، واصفًا إياها بـ ” الهزلية ” .

وقال بيرد في تصريحات صحفية: ” سياسة بلادي الخارجية هزيلة و السعودية مُحقة في غضبها وقرارها ” .

وكان بيرد قد أكد في وسابق ،أن الحل الوحيد للأزمة الدبلوماسية بين المملكة وكندا بعد تدخلها في الشؤون الداخلية للمملكة هو أن يذهب رئيس الوزراء الكندي إلى الرياض، لمحاولة إيجاد حل لهذه المشكلة.