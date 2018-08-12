تحذيرات من ” غبار القرد ” ..يحول البشر إلى ” زومبي “
بعد ” الفلاكا ” وتأثيرها على البشر بتحويلهم إلى ” زومبي ” من شدة فقدان السيطرة على أنفسهم عقب تعاطيها، ظهر مخدر جديد يعرف بـ ” غبار القرد ” وهو مخدر أبيض اللون يتسبب في إصابة المتعاطين بالذهان العنيف ويدفعهم لفقدان السيطرة على أنفسهم.
وحذرت خدمات الطوارئ البريطانية من ما وصفته بأنه ” وباء ” تتعامل معه في نطاق مدينتي ” ستوك أون ترينت ” و ” نورث ستافوردشاير ” ،حيث شهدت المدينتين حالات عنيفة من الذهان تتعامل معها الشرطة وخدمات الإسعاف بشكل يومي، بحسب صحيفة ” إندبندت ” البريطانية .
ويتسبب مخدر ” غبار القرد ” في شعور المتعاطين بقوة تفوق ” الرجل الأخضر ” ، بينما يميلون لمهاجمة الناس والتصرف مثل الأموات الأحياء أو ما يعرف بـ ” الزومبي ” في أفلام السينما.
ويمكن للمادة المنبهة الخطيرة أن يكون لها تأثير مدمر على الجهاز العصبي، مع أعراض جنون الارتياب والهلوسة، وآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10636 ] نشر منذ 39 دقيقة
ههههههههههههه. يصلح للمراقب .😂😂😂😂😂.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51735 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يكفينا الشرور ومايؤدي إليها ,, آمين ,,