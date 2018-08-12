تحذيرات من ” غبار القرد ” ..يحول البشر إلى ” زومبي “

لندن(صدى):

بعد ” الفلاكا ” وتأثيرها على البشر بتحويلهم إلى ” زومبي ” من شدة فقدان السيطرة على أنفسهم عقب تعاطيها، ظهر مخدر جديد يعرف بـ ” غبار القرد ” وهو مخدر أبيض اللون يتسبب في إصابة المتعاطين بالذهان العنيف ويدفعهم لفقدان السيطرة على أنفسهم.

وحذرت خدمات الطوارئ البريطانية من ما وصفته بأنه ” وباء ” تتعامل معه في نطاق مدينتي ” ستوك أون ترينت ” و ” نورث ستافوردشاير ” ،حيث شهدت المدينتين حالات عنيفة من الذهان تتعامل معها الشرطة وخدمات الإسعاف بشكل يومي، بحسب صحيفة ” إندبندت ” البريطانية .

ويتسبب مخدر ” غبار القرد ” في شعور المتعاطين بقوة تفوق ” الرجل الأخضر ” ، بينما يميلون لمهاجمة الناس والتصرف مثل الأموات الأحياء أو ما يعرف بـ ” الزومبي ” في أفلام السينما.

ويمكن للمادة المنبهة الخطيرة أن يكون لها تأثير مدمر على الجهاز العصبي، مع أعراض جنون الارتياب والهلوسة، وآلام في الصدر وارتفاع ضغط الدم.