متحديًا الحيوانات والعقارب.. رحالة يقطع 450 كيلو سيرًا على الأقدام لأداء مناسك الحج

أبها(صدى):

قطع رحالة مسافة 450 كيلو مترًا ، سيرًا على الأقدام، قادمًا من محافظة بيشة لأداء مناسك الحج، ما استغرق منه 10 أيام ، أي بمعدل 45 كيلو في اليوم الواحد.

وأوضح الرحالة عثمان الشاهين، أن هدفه كان التأكيد على أن المشي صحة للبعد عن الأمراض والسمنة والخمول والكسل الذي أصاب الناس، قائلا : ” بمكانك تصل لمكة مشيًا فلماذا لا نمشي لقضاء حاجاتنا للبقالة وللمسجد الجامع ولعملك ” .

وأشار إلى أنه واجه في رحلته حيوانات كثيرة مثل الذيب والثعالب في طريق الفيل في حرة، والحنشان والعقارب.

وقال : ” صادفني موقف حيث انقطعت عني الماء فمشيت مسافة طويلة ووجدت بئرًا اغتسلت منها وأصبت بحساسية في جسمي وتزودت بها مرغمًا أن أموت عطشًا أو أشرب منها واستخدمتها حتى لا أموت عطشًا وفي كل مرة أشرب منها تأتيني حساسية في كامل جسمي ” .