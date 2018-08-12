بالفيديو.. العقيل: على كل مسلم الدفاع عن المملكة

حمود العنزي (صدى):

شدد الشيخ الدكتور عقيل العقيل، رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، على أهمية دفاع المسلمين عن المملكة، ضد جهود بعض الدول لتسييس الحج، واستخدامه كورقة ضغط.

وقال ” العقيل ” لبرنامج ” أحداث 24 ” : ” يجب على كل مسلم أن يدافع عن المملكة ويبين زيف هذه الدعوات الباطلة من الأعلام القطري والإيراني ” .

وأضاف أنه الساكت عن الحق شيطان أخسر، لافتًا إلى أن الشواهد قائمة وتؤكد جهود المملكة لخدمة الحجاج.

يذكر أن قطر تواصل في الآونة الأخيرة تسييس الحج، ومحاولة نشر الفتن بين الشعب القطري والمملكة، حيث منعت القطريين من القدوم لأداء مناسك الحج على الرغم من تأكيد السعودية على فتح ابوابها للجميع.