بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي
أنهى لاعبي نادي النصر، أخر تدريبات لهم بالرياض، مساء اليوم السبت، وذلك قبيل إنطلاق بعثة الفريق إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، وذلك في إطار الاستعدادات للقائه المرتقب مع نادي الجزيرة الإماراتي بدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية.
ونشر الحساب الرسمي لـ ” النصر ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح المران المسائي الأخير للاعبو الفريق بالرياض اليوم.
الجدير بالذكر أنه قد أعلن ” سعود السويلم ” رئيس نادي النصر، عن ترأسه يوم الإثنين المقبل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى مدينة أبوظبي الإماراتية لحضور مباراة النصر والجزيرة الإماراتي ضمن مباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2018.
#فيديو_النصر 🎥||
قبل المغادرة إلى أبو ظبي الإماراتية .. #العالمي يختتم آخر تدريباته في الرياضhttps://t.co/hl6szgQk3A pic.twitter.com/NLEwtgIh4A
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 11, 2018
وطني[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شئ الكبتن احمد موسي في تشكيلة النصرفي مقابلة الجزيرة الامارتي والله زعلت جدا لما عرفت ان عموري استبعده المدرب من تشكيلة الهلال في البطولة العربية وليش عموري كلف الهلال 60 مليون ريال وفي النهاية يستبعده المدرب