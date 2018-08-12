بالفيديو والصور.. النصر يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

أنهى لاعبي نادي النصر، أخر تدريبات لهم بالرياض، مساء اليوم السبت، وذلك قبيل إنطلاق بعثة الفريق إلى مدينة أبوظبي الإماراتية، وذلك في إطار الاستعدادات للقائه المرتقب مع نادي الجزيرة الإماراتي بدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية.

ونشر الحساب الرسمي لـ ” النصر ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوضح المران المسائي الأخير للاعبو الفريق بالرياض اليوم.

الجدير بالذكر أنه قد أعلن ” سعود السويلم ” رئيس نادي النصر، عن ترأسه يوم الإثنين المقبل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى‬⁩ مدينة أبوظبي الإماراتية لحضور مباراة ⁧‫النصر والجزيرة‬⁩ الإماراتي ضمن مباريات كأس العرب للأندية الأبطال‬⁩ 2018.