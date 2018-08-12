بالصور.. وفاة 5 أشخاص في حادث تصادم غرب عسير

أبها(صدى):

توفى 5 أشخاص ، وأُصيب 5 آخرون، في حادث تصادم، وقع بمحافظة البرك غرب منطقة عسير، اليوم السبت.

وقالت هيئة الهلال الأحمر بعسير: إن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم اليوم السبت، نتج منه وفاة وإصابة 10 أشخاص وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية إلى الموقع ونقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى البرك ومستشفى محائل العام.