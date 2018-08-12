نايف السالم(صدى):

حظر الأمن العام، اليوم السبت، من استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكباً من نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويذكر أن الأمن العام أكد على المنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات قادمة عقوبة كل مقيم يخالف تعليمات الحج بلا تصريح.

حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكباً من نقل الحجاج إلى مكة.

حظر الأمن العام، اليوم السبت، من استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكباً من نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويذكر أن الأمن العام أكد على المنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات قادمة عقوبة كل مقيم يخالف تعليمات الحج بلا تصريح.