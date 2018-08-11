عمل الشمالية: حفل تكريم الفرق التطوعية بعرعر ” تشجيعي وتكرمي ومحفز لهم “

سعيد العجل(صدى):

أوضح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، أن حفل تكريم المبادرين والفرق التطوعية بالمنطقة الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية بعرعر على مسرح النادي الأدبي يعد حفلاً تشجيعياً وتكريماً مبدئياً حافزاً للفرق التطوعية التي بلغ عددها 54 فرقة تطوعية، فيما بلغ عدد المتطوعين أكثر من 1600 متطوعاً.

وأكد أن المركز يحرص على تكريم جميع الفرق التطوعية في المستقبل القريب بعد رصد جميع المبادرات المتميزة لكل الفرق التطوعية في المنطقة، ومن ثم تكريم المتميزون وفق آليات دقيقة ومعلنة .