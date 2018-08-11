بالصور.. حريق في محطة كهرباء بحي الخليج وانقطاع الكهرباء

سعيد العجل(صدى):

اندلع مساء اليوم حريق في محطة فرعية للكهرباء بحي الخليج شرق العاصمة الرياض وتسبب الحريق بانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من الحي.

وباشرت فرق الدفاع المدني وطواري الشركة السعودية للكهرباء موقع الحريق الذي تعود أسبابه للضغط العالي على المحطة .

فيما لا تزال الفرق متواجدة بالموقع تحسبا لحدوث اي تطورات .

ومن المرجح صدور بيان حول هذا الحريق خلال الساعات القادمة.