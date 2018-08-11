  • السبت 11

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. شرطة جازان تطيح بشاب قتل أبيه بالسكين
  • نشر : منذ 2 ساعتين
  • 2٬389
  • 3
  • حوادث

شرطة جازان تطيح بشاب قتل أبيه بالسكين

شرطة جازان تطيح بشاب قتل أبيه بالسكين
تركي السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية في منطقة جازان، بشاب يبلغ 28 عامًا من العمر، بعدما قتل أبيه بعدة طعنات بالسكين في منطقة عسير.

وسدَّد الشاب العشريني، طعنات لوالده ما أدى إلى قتله في الحال، فيما هرب الجاني من مسرح الجريمة إلى القطاعات الجبلية بجازان، لتلقي أجهزة الأمن القبض عليه هناك، أمس الجمعة.

 

وضبطت الجهات الأمنية، الجاني في محافظة الداير بن مالك، حيث تم إيداعه بقسم التوقيف التابع لإدارة البحث الجنائي بمدينة جازان، وذلك تمهيدًا لعرضه على جهة الاختصاص.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 2 ساعتين

حسبنا الله ونعم الوكيل

إنا لله وإنا إليه راجعون

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1411 ] نشر منذ 1 ساعة

إنا لله وإنا إليه راجعون ،،

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *