شرطة جازان تطيح بشاب قتل أبيه بالسكين

تركي السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية في منطقة جازان، بشاب يبلغ 28 عامًا من العمر، بعدما قتل أبيه بعدة طعنات بالسكين في منطقة عسير.

وسدَّد الشاب العشريني، طعنات لوالده ما أدى إلى قتله في الحال، فيما هرب الجاني من مسرح الجريمة إلى القطاعات الجبلية بجازان، لتلقي أجهزة الأمن القبض عليه هناك، أمس الجمعة.

وضبطت الجهات الأمنية، الجاني في محافظة الداير بن مالك، حيث تم إيداعه بقسم التوقيف التابع لإدارة البحث الجنائي بمدينة جازان، وذلك تمهيدًا لعرضه على جهة الاختصاص.