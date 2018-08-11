شرطة جازان تطيح بشاب قتل أبيه بالسكين
أطاحت الجهات الأمنية في منطقة جازان، بشاب يبلغ 28 عامًا من العمر، بعدما قتل أبيه بعدة طعنات بالسكين في منطقة عسير.
وسدَّد الشاب العشريني، طعنات لوالده ما أدى إلى قتله في الحال، فيما هرب الجاني من مسرح الجريمة إلى القطاعات الجبلية بجازان، لتلقي أجهزة الأمن القبض عليه هناك، أمس الجمعة.
وضبطت الجهات الأمنية، الجاني في محافظة الداير بن مالك، حيث تم إيداعه بقسم التوقيف التابع لإدارة البحث الجنائي بمدينة جازان، وذلك تمهيدًا لعرضه على جهة الاختصاص.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
يارب لا تبلانا يارب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1411 ] نشر منذ 1 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون ،،
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،