الإسكان توضح هل دفع التأمين إلزامي في عقد الإيجار الموحد؟

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الإسكان أن عقد الإيجار الموحد ملزم للمدة بعد التوثيق ولا يحق لأي طرف فسح أو إنهاء العقد إلا في الحالات الآتية: اتفاق الطرفين، حكم قضائي، ثبوت أن العقار آيل للسقوط، تملك الدولة للعقار، وفي هذه الحالة يتم إعادة ما تبقى من قيمة الإيجار للمدة المتبقية.

وقالت الوزارة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن شرط التأمين من حق المؤجر، وهو مبلغ يتفق عليه الطرفان لضمان المحافظة على الوحدة الإيجارية.