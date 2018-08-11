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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. طريق الملك فيصل فيفاء يبتلع مركبة

بالصور.. طريق الملك فيصل فيفاء يبتلع مركبة
تركي السالم(صدى):

أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، التي شهدتها محافظة فيفاء شرق جازان، اليوم السبت، إلى ابتلاع طريق الملك فيصل لمركبة.

ووثَّقت مجموعة من الصور، المركبة التي ابتلعها الطريق ، بعد انهياره من جراء الطقس السيء الذي شهده القطاع الجبلي بجازان خلال الأسابيع الماضية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا تقولو طقس ولا تقولو امطار
بل فساااااااااااااااااد من شركات طبطب ليس يطلع كويس

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