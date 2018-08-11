بالصور.. طريق الملك فيصل فيفاء يبتلع مركبة

تركي السالم(صدى):

أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، التي شهدتها محافظة فيفاء شرق جازان، اليوم السبت، إلى ابتلاع طريق الملك فيصل لمركبة.

ووثَّقت مجموعة من الصور، المركبة التي ابتلعها الطريق ، بعد انهياره من جراء الطقس السيء الذي شهده القطاع الجبلي بجازان خلال الأسابيع الماضية.