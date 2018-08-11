بالصور.. طريق الملك فيصل فيفاء يبتلع مركبة
أدت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، التي شهدتها محافظة فيفاء شرق جازان، اليوم السبت، إلى ابتلاع طريق الملك فيصل لمركبة.
ووثَّقت مجموعة من الصور، المركبة التي ابتلعها الطريق ، بعد انهياره من جراء الطقس السيء الذي شهده القطاع الجبلي بجازان خلال الأسابيع الماضية.
فهد[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1944 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا تقولو طقس ولا تقولو امطار
بل فساااااااااااااااااد من شركات طبطب ليس يطلع كويس