فتاة تتعمد نقل الإيدز عبر ممارس الدعارة
عمدت فتاة مغربية، إلى ممارسة الدعارة بهدف نقل عدوى مرض الإيدز إلى زبائنها.
وضبطت الشرطة المغربية، الفتاة متلبسة بنقل مرض الإيدز عمدًا في مدينة أغادير.
وعثرت الشرطة على ملف طبي يؤكد إصابتها بالمرض، فيما اعترفت الفتاة بأنها لا تزال تعالج منه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51723 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
محمد[ عدد التعليقات: 2577 ] نشر منذ 2 ساعتين
باب الحرام هذي نتائجه رغبه 5 دقائق شيل الايدز معك مدي الحياة
معلومات عن الايدز اقل مرض فيه التعرق 24 حتي وانت نائم من غير الصداع والاسهال والاسترجاع وبرودة الجسم والزكمة ماتفارقك هذي بس بالبداية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10620 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحــــول ولا قــــوة إلا بالله .
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حســـــــــبي الله عــــــــــــلاهــا .
زائر[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ينتشرون ايضا في محطات بجازان وعند الاشارات سوريات روافض ومن بارات اليمن وكذلك بالدمام ويمارسن الرذيله والعياذ بالله من أجل نشر المرض
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 1 ساعة
عمدت فتاة مغربية، إلى ممارسة الدعارة بهدف نقل عدوى مرض الإيدز إلى زبائنها. رسالة قوية لشباب الخليج الحذر ثم الحذر
قلم صريح[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 45 دقيقة
بارت اليمن ي ابن ***** اليمن اشرف منك ومن اشكالك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31990 ] نشر منذ 10 دقائق
الي يروح للخراب برجولة
يستااااهل المرض😐