فتاة تتعمد نقل الإيدز عبر ممارس الدعارة

مليكة فؤاد(صدى):

عمدت فتاة مغربية، إلى ممارسة الدعارة بهدف نقل عدوى مرض الإيدز إلى زبائنها.

وضبطت الشرطة المغربية، الفتاة متلبسة بنقل مرض الإيدز عمدًا في مدينة أغادير.

وعثرت الشرطة على ملف طبي يؤكد إصابتها بالمرض، فيما اعترفت الفتاة بأنها لا تزال تعالج منه.